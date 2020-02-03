Благоустройство, привлечение инвесторов и подготовка к "Дажынкам" - Шерстнев о задачах мэру Витебска

3 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новым председателем Витебского горисполкома сегодня на очередной сессии горсовета депутаты утвердили Вадима Зарянкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Нового мэра коллективу исполнительного комитета, депутатам, руководителям предприятий и учреждений города представил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Губернатор отметил, что Вадим Зарянкин хорошо знаком с областным центром, он был председателем Комитета госконтроля Витебской области.

Глава региона обозначил приоритетные задачи для мэра. Среди них поиск инвесторов для работы в городе и создание рабочих мест. "Развитие промышленности - это основа, без нее не будет наполнения бюджета. Нам необходимо, чтобы эффективно работали существующие предприятия, но и параллельно нужно создавать новые, привлекать крупных инвесторов хорошими условиями. У нас планы есть, если ничего не сорвется, то на рынок области зайдут серьезные мировые компании", - отметил губернатор.

Николай Шерстнев нацелил главу города на необходимость поддерживать в постоянном порядке Витебск, проводить озеленение города, решать проблемы с заброшенными зданиями, находить интересные решения в оформлении областного центра. "Не говоря уже о том, что нужно ежегодно создавать востребованные у жителей социальные объекты - детские сады, школы, бассейн, зал игровых видов спорта", - сказал председатель облисполкома.

В этом году Витебск примет областные "Дажынкі". В городе к фестивалю возводится ряд объектов - Полоцкий путепровод, школа, запланировано благоустройство центра города, соединение проспекта Строителей с микрорайоном Билево, запуск мусоросортировочного завода. "Все это будет сделано, но нужно наверстывать упущенное. Первый этап подготовки к празднику должен завершиться к "Славянскому базару", второй - в течение двух месяцев после форума", - добавил Николай Шерстнев и подчеркнул, что во всех сферах управления городом должен быть системный подход.

Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин добавил, что озвученные Президентом и губернатором задачи взаимоувязаны и актуальны. "Здесь нужна командная работа ветвей власти, поэтому консолидировать усилия всех заинтересованных - задача руководства города, - отметил он. - Основные проблемы людей исполнительной власти нужно видеть и решать на упреждение".

Мэр подчеркнул, что для урегулирования конфликтных вопросов и устранения трудностей в различных сферах жизни людей важна обратная связь с прессой и гражданами.-0-

Фото Александра Хитрова

Новый мэр Витебска рассказал об озвученных на кадровом дне у Лукашенко задачах Вадим Зарянкин, который согласован на должность председателя Витебского горисполкома, рассказал, что Президент поставил ряд задач по дальнейшему развитию областного центра.