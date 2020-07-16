Благоустройство, ремонт жилья и дорог - Шулейко провел прямую линию в Гомеле

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел сегодня прямую телефонную линию с жителями юго-восточного региона. Наиболее актуальными были вопросы благоустройства, ремонта жилья и дорог, создания комфортной инфраструктуры, передает корреспондент БЕЛТА.

За два часа жители региона затронули более 20 вопросов. Значительная часть касалась актуальной во все сезоны темы благоустройства. Жительница агрогородка Красное Гомельского района Любовь Супиченко уточняла срок, когда появится остановка общественного транспорта: "Нам так нужна хотя бы площадка, чтобы не спускаться со ступенек автобуса в грязь". Ранее женщина уже задавала волнующий вопрос. Юрий Шулейко связался с представителями местной власти. В результате были названы уточненные сроки: остановку в агрогородке сделают до конца августа.

Повторно обратилась на прямую линию помощника Президента - инспектора по Гомельской области и многодетная мама из Романович. В предыдущем обращении она просила посыпать щебнем дорогу, поскольку в жару автомобили поднимают пыль, которая летит в окна дома. Как пояснила женщина, просьбу выполнили частично: посыпали лишь небольшой участок рядом с ее домом. Для жителей индивидуальной застройки этот вопрос актуален в больших масштабах. Многодетная мама также просила обустроить искусственную неровность возле стадиона. Вопросы взяты на контроль, даны распоряжения конкретным адресатам.

Подытоживая результаты прямой линии, Юрий Шулейко отметил, что все вопросы идут от жизни. "Все поднятые темы объективны. Одни из них требуют разъяснения, другие - разбирательства с выездом на место и присутствием всех сторон. Необходимо поставить точку в решении проблемы. К сожалению, еще есть вопросы, которые не решаются в течение длительного времени, хотя люди обращались к местным властям. Ответы на обращения не могут быть половинчатыми, по каждому из них необходимо принимать исчерпывающие решения", - сказал он.

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