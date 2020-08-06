Благоустройство территорий и водоснабжение - "Белая Русь" провела прием граждан в Могилеве

6 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благоустройство территорий, состояние дорог и качество питьевой воды - с такими вопросами во время работы общественной приемной РОО "Белая Русь" в Могилеве обращались жители региона. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной организации РОО "Белая Русь" Борис Зинкевич.

"К нам поступило порядка 30 обращений от жителей области. Чаще всего людей волнует сфера жилищно-коммунального хозяйства: состояние дворовых и придомовых территорий, качество дорог и подъездных путей, ремонт домов и канализации. Например, поступило коллективное обращение от жителей улицы Фатина в Могилеве. Люди недовольны состоянием спортивных площадок во дворе: на баскетбольной площадке покрытие травмоопасно для детей, а столбы для волейбольной сетки стоят слишком далеко друг от друга - ни одна сетка не подходит, - отметил Борис Зинкевич. - Текущие крыши, плохие дороги - это то, с чем люди сталкиваются в своей ежедневной жизни, это доставляет им дискомфорт. И мы стараемся, чтобы эти проблемы были решены".

Житель агрогородка Дашковка обратился в общественную приемную из-за некачественной воды. Недавно в агрогородке установили новую станцию обезжелезивания. Но очищенная вода течет по старым трубам и поступает к потребителям уже в плохом состоянии. Заявитель сразу же получил ответ на свой вопрос - до конца года в агрогородке планируют заменить трубопровод. Мужчина остался доволен тем, что представитель власти не только выслушал его проблему, но и пообещал в ближайшие сроки исправить ситуацию.

Среди вопросов, в решении которых помогли представители власти и депутаты, появление в Бобруйском районе дополнительного автобусного рейса Бобруйск-Солигорск, который проходит через населенный пункт Осовец. В деревне Воротынь дома жителей подключили к газоснабжению, отремонтирован участок дороги Н10112 Октябрь-Юрьево. В Могилевском районе устранены перебои в водоснабжении в деревне Салтановка, в Сидоровичском детском саду заменили окна.

"Хочется сказать, что люди приходят к нам не только с проблемами, но и предложениями. Так, жительница Могилева обратилась с инициативой создать в областном центре приют для бездомных кошек. Женщина сказала, что Могилев - единственный областной центр, где нет приюта для бездомных животных. Могилевчанка не просила финансовой поддержки - ей нужна помощь в поиске подходящего помещения", - отметил заместитель председателя.

"Приятно, что жители нашей области - люди не безразличные. Они готовы предлагать интересные идеи по улучшению жизни. Конечно же, никто не отменяет какие-то проблемные моменты: будь то некачественный ремонт или затянувшийся спор с соседями. Во время работы общественной приемной мы прикладываем максимум усилий, чтобы помочь решить проблемные вопросы наших граждан", - подчеркнул Борис Зинкевич.-0-