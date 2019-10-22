Благоустройство улиц и развитие зоны отдыха: Лавринович провел прием граждан в агрогородке Поречье

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы благоустройства улиц, создания инженерной инфраструктуры, а также экологии и развития местной зоны отдыха были основными во время прямой линии и личного приема граждан помощника Президента - инспектора по Гродненской области Ивана Лавриновича в агрогородке Поречье Гродненского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Сразу несколько вопросов поступило от жителей улицы Железнодорожной и примыкающих к ней других. Эта часть населенного пункта находится за железной дорогой, и они просят обустроить комфортный переход через нее. Если идти по существующему, то приходится делать круг.

Иван Лавринович дал поручения проработать варианты разрешения ситуации с учетом заключений всех заинтересованных служб и ведомств, а также мнения местных жителей. При этом в первую очередь должны быть учтены вопросы безопасности.

Еще ряд вопросов касался благоустройства агрогородка, развития инженерной инфраструктуры. В частности, в ближайшие годы запланировано развитие водопроводных сетей, строительство станции обезжелезивания.

"Место для проведения прямой линии и приема граждан выбрано не случайно. Поречье - развивающийся населенный пункт, вокруг живописные места, курорт, санаторий, привлекающиий в том числе иностранцев. Во многом это формирует мнение о стране. Поэтому важно дать агрогородку вторую жизнь", - отметил Иван Лавринович и добавил, что планы у местных властей есть: в 2020 году намерены разработать документацию, а в 2021-м провести масштабные работы по обновлению центральной части населенного пункта.

В центре внимания и озеро Молочное, на берегу которого стоит Поречье. Есть планы по обновлению пляжной зоны, очистке озера, благоустройству парка, лесных массивов вокруг. Во время приема представители ОАО "Белагроздравница" предложили и один из вариантов финансирования работ. Сейчас курортный сбор местным санаторием "Поречье" перечисляется в районный бюджет, хотя, по мнению обратившихся, стоило бы его направлять непосредственно в сельский исполнительный комитет. В прошлом году, например, курортный сбор составил около Br88 тыс. Благоустройство населенного пункта позволит повысить и конкурентоспособность санатория, который и сейчас востребован, в том числе у отдыхающих из России, Польши, стран Балтики. Идея нашла поддержку. Дано поручение местным властям проработать возможный механизм по реализации инициативы, выбрать направления, куда стоит направить средства.

Были и другие вопросы, касающиеся строительства и приватизации жилья. Иван Лавринович подчеркнул, что решать их необходимо с точки зрения закона. Однако он обратил внимание чиновников на то, что каждое решение людям необходимо всесторонне объяснять, при этом важен индивидуальный подход к каждому.-0-