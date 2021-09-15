Благоустройство улиц, ремонт домов, воспитание детей - Шулейко провел личный прием в Барановичах

15 сентября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко провел сегодня выездной личный прием в Барановичах, передает корреспондент БЕЛТА.

Большинство вопросов, с которыми жители города пришли на прием к губернатору, касалось хозяйственно-бытовых проблем: благоустройства улиц и дворов, ремонта и строительства жилья, инфраструктуры, инженерных сетей. Это, по признанию Юрия Шулейко, не стало для него неожиданностью, поскольку с похожими вопросами горожане уже неоднократно обращались к нему во время прямых телефонных линий. Потому и первый выездной прием глава региона решил провести именно в Барановичах, чтобы глубже понять проблемы второго по величине города области.

"Просьбы и заявления людей понятны и имеют под собой основания. Город уже достаточно "уставший" по сетям. Есть вопросы, которые давно возникли. Кроме того, идет много индивидуального строительства, и граждане хотят себя обеспечить всеми удобствами. В принципе область выделяет необходимую часть ресурсов для инфраструктуры, но удовлетворить все запросы жителей не так просто, поэтому делать все будем поэтапно, исходя из важности и целесообразности", - отметил губернатор.

Он дал поручения и взял на контроль несколько вопросов. В их числе - устранение недоделок в новой квартире, из-за чего заявитель с января не может въехать в приобретенное им жилье. Юрий Шулейко дал строительному тресту №25 срок до конца месяца, в противном случае руководство организации лишится своих должностей.

Среди вопросов был один, который касался не личных бытовых, а моральных проблем общества. Председатель родительского комитета одного из учебных учреждений города обратила внимание на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, необходимость усилить взаимодействие семьи и школы. Горожанка предложила использовать опыт восточных соседей, где с успехом идет проект "Киноуроки в школах России".

"Идея хорошая, интересная инициатива, особенно в преддверии Дня народного единства. И такой родительский подход, думаю, свидетельствует о том, что мы делаем все правильно, - откликнулся Юрий Шулейко. - Воспитание детей через кинолектории, фильмы на историческую тематику - что было, что стало, почему это происходит - частично эта методика уже применяется в школах области. Хорошо бы организовать такие просмотры для детей вместе с родителями. Давайте отработаем это на гимназии Барановичей как методический пример для всего региона".

В целом председатель облисполкома похвалил местные власти в Барановичах за то, как налажена работа с обращениями граждан, назвав ее фундаментальной. По окончании выездного приема Юрий Шулейко намерен ознакомиться с ситуацией на некоторых предприятиях города.-0-

Фото Вадима Якубёнка