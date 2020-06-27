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27 июня 2020, 14:23

Благоустройство, жилье, ремонт дорог - Анатолий Лис провел прямую линию

Анатолий Лис. Фото из архива
Анатолий Лис. Фото из архива
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Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис провел сегодня прямую телефонную линию. За три часа свои вопросы задали 25 жителей региона, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию позвонила пенсионерка из Барановичей. Женщина беспокоится состоянием детской площадки во дворе и попросила содействия в благоустройстве. Слышавший разговор по видеоконференции председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский отметил, что местные власти вместе с жильцами приведут площадку в порядок.

Похожий вопрос прозвучал от молодого человека из Бреста. Он поинтересовался, как город планирует реставрировать детские игровые комплексы. "Во-первых, вместе с жителями и коммунальными службами будем поддерживать их в порядке. Сейчас особенно актуально, чтобы дети больше находились на свежем воздухе. Во-вторых, хорошее начинание - обновлять детские площадки с привлечением бизнеса. Будем предлагать компаниям поучаствовать в благоустройстве микрорайонов. По этому пути будем идти", - сказал Анатолий Лис.

Волнующий вопрос задал многодетный отец из Барановичского района. Чтобы улучшить жилищные условия, семья хочет построить в деревне Полонка усадебный дом и ждет выделения земельного участка. По словам мужчины, сроки отодвигаются. "Проблема ведь не в выделении участка. Сначала нужно проложить коммуникации. Там должны быть вода, электричество, подъездная дорога. Я разберусь в этом вопросе", - отметил председатель облисполкома. К слову, в похожей ситуации год назад оказалась жительница деревни Тельмы, находящейся в пригороде Бреста. Она сегодня поблагодарила властей за решенную проблему. На прямой линии также звучали вопросы ремонта многоквартирных домов, в том числе арендного жилья.

Один из брестчан поднял тему, волнующую многих жителей областного центра, - когда может быть проведен местный референдум об аккумуляторном заводе. "Естественно, референдум будет. Президент слов на ветер не бросает. Это будет первый в республике такой референдум. Надо к нему серьезно подготовиться, определить места для голосования, будет создана комиссия. Думаю, состоится в конце августа или начале сентября. Об этом будет объявлено", - подчеркнул Анатолий Лис.

В свою очередь житель Лунинецкого района радеет за асфальтирование участка дороги, ведущей к популярному месту отдыха у озера Белое. Гравийное полотно оставляет желать лучшего. Съезд к водоему идет от республиканской трассы, туда приезжают не только местные жители, но и отдыхающие из соседних регионов. "Конечно, она будет разбиваться, если большой поток транспорта. Если дорога востребована и ею пользуется большое количество людей, нужно ее делать. Надо внимательно изучить ситуацию. Подумаем, как привести в порядок эти два километра", - ответил губернатор.

Во время прямой линии наибольшую активность проявили брестчане. Большая половина звонков поступила именно из областного центра. Возможностью задать вопросы также воспользовались жители Жабинки, Кобрина, Барановичей, Брестского, Пружанского, Барановичского, Березовского, Лунинецкого и Дрогичинского районов.-0-

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