Благоустройством исторических мест займется на субботнике молодежь Минской области

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Минской области примет участие в мероприятиях по уборке, благоустройству и озеленению региона во время республиканского субботника, который состоится 17 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Благоустройством территорий, уборкой местности от мусора, сухих веток деревьев и листвы молодежь займется по всей Минской области. Так, наведение порядка организуют на участке возле старинной усадьбы Хмаров в деревне Семково и мемориальной усадьбы Якуба Коласа Альбуть в Столбцах, рядом с воинскими захоронениями в деревне Ярошовка Дзержинского района и на экологической тропе здоровья в деревне Завитая Несвижского района.

Также во время республиканского субботника в населенных пунктах региона посадят деревья. Парни и девушки заложат молодежный сквер и уберут склон за костелом святых Петра и Павла в Копыле, высадят новые зеленые насаждения в деревне Лебедево Крупского района, благоустроят сквер семейных деревьев в Слуцке.

Кроме этого, молодежный актив примет участие в наведении порядка, благоустройстве территорий памятников и скверов, уборке листвы, покраске бордюров в Червене, Клецке, Узде, Пуховичах, других населенных пунктах.-0-