БМЗ инвестировал в охрану труда более $1 млн с начала года

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" инвестировало около $1,2 млн для обеспечения безопасных и здоровых условий труда сотрудников за 10 месяцев 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.
"Традиционно первые позиции в графе общих расходов БМЗ на охрану труда занимают инвестиции на приобретение для работников спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также проведение медосмотров и обеспечение медикаментами. Только на эти позиции направлено более $800 тыс.", - уточнили на предприятии.
Всего за январь-октябрь на БМЗ реализовано 20 мероприятий, направленных на улучшение условий труда заводчан. Среди них - приобретение семи сатураторных установок для обеспечения питьевого режима в производственных цехах, а также двух бытовых блок-модулей с кондиционерами для участка зачистки железнодорожных вагонов.
Александр Олесик отметил, что наряду со строгой системой контроля за соблюдением правил охраны труда на БМЗ создан фонд премирования сотрудников за активное участие и лучшие показатели в данной сфере. В январе-октябре текущего года на поощрение работников направлено Br58,9 тыс.
Главной ценностью Белорусского металлургического завода на протяжении всей его истории остается профессиональный коллектив, поэтому к вопросу обеспечения надлежащих условий труда сотрудников на предприятии относятся с особым вниманием.
ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-
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