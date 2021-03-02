БМЗ инвестировал в охрану труда более Br4 млн в 2020 году

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в 2020 году инвестировало в обеспечение безопасных и здоровых условий труда сотрудников более Br4 млн, что на 11% выше уровня 2019-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Более 75% выделенных ресурсов направили на закупку спецодежды и других средств индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров и медикаменты, а также на безопасные условия труда заводчан. Остальная часть затрат на охрану труда приходится на обеспечение сотрудников молоком (равноценными пищевыми продуктами), смывающими и обеззараживающими средствами, проведение исследований рабочих мест и т.д.

"Если говорить предметно про улучшение условий труда, то в 2020 году на БМЗ реализовали 59 мероприятий. Они охватывают 21 заводское подразделение и направлены как на обеспечение дополнительной безопасности, так и на совершенствование бытовых условий", - отметил пресс-секретарь.

Например, в сортопрокатном цехе №2 установили защитные сетчатые каркасы на переходных мостиках, в энергоремонтном - местную вытяжку на участке металлообрабатывающих станков, в других подразделениях заменили сатураторы и холодильники в комнатах приема пищи. "В целом мероприятия позволили улучшить условия труда и снизить риски травмирования на рабочих местах 2840 заводчанам", - уточнил Александр Олесик.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-