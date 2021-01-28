БМЗ нарастил экспорт металлопродукции в 13 стран Евросоюза

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2020 года ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" экспортировало на рынок Европейского союза более 925 тыс. т металлопродукции. По сравнению с 2019-м наблюдается рост объемов отгрузок в 13 стран ЕС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В два и более раза вырос объем отгрузок в Испанию, Словению и Францию. Поставки в Австрию, Ирландию, Румынию, Польшу и Финляндию увеличились более чем на 30%.

"Доля рынка Евросоюза в общем объеме экспорта БМЗ в 2020 году превысила 45%. В ЕС отгружали фактически всю линейку выпускаемой металлопродукции. Набольшим спросом пользовались катанка, бортовая бронзированная проволока, стальная проволока и конструкционный прокат, предназначенный для автомобилестроения. Отгрузки последнего существенно увеличились по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2020-м темп роста экспорта конструкционного проката диаметром от 20 до 80 мм в страны ЕС составил более 150%. Реализовано этой продукции на $34,5 млн", - рассказали на предприятии.

Всего в 2020 году БМЗ экспортировал в 53 страны 2 млн т металлопродукции, более 23% которой - инновационная. На предприятии отметили: минувшей весной из-за пандемии коронавируса несколько снизился спрос, в первую очередь на продукцию сталепроволочных цехов. "Однако с июня ее потребление начало восстанавливаться и достигло привычного уровня. Увеличиваться во втором полугодии начали заказы на бесшовные трубы и другие виды металлопродукции. На 1 января 2021 года запасы готовой продукции на БМЗ были эквивалентны двухдневному объему производства", - уточнили в пресс-службе.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из связанных одной технологической цепочкой сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного производств и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-