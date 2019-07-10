БМЗ познакомит с талисманом завода и заложит капсулу времени в День открытых дверей

10 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" подготовило насыщенную программу ко Дню открытых дверей, который пройдет 13 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В год 35-летия БМЗ гостей мероприятия ждет много сюрпризов, конкурсов и акций. Так, запланированы обзорные экскурсии по предприятию, выставки специализированной автотехники и готовой продукции, конкурс водителей погрузчиков "Ловкие маневры". С детьми будут заниматься аниматоры. Для юных участников праздника готовят шоу мыльных пузырей и LEGO-шоу, аквагрим, мастер-класс "Юный художник".

Также на мероприятии представят нового персонажа Искрика, который станет талисманом Белорусского металлургического завода.

Пройдет акция "Поздравления - ваши, подарки - наши". Первые 700 детей, которые адресуют заводу свои рисунки или поздравительные открытки с 35-летием, получат специальные маршрутные карты для участия в квесте. "Пройдя по всем указанным в них точкам и сделав специальные отметки, карты можно будет обменять на подарок от БМЗ - мягкую игрушку заводского талисмана и книжку "Приключения Искрика". Это красочное издание, созданное творческой группой заводчан, рассказывает о приключениях хранителя огненной энергии Искрика, истории его появления, знакомит с Белорусским металлургическим заводом и сказочными персонажами, обитающими на предприятии", - подчеркнули в пресс-службе.

Обладатели маршрутных карт автоматически станут участниками акции "Юный директор". Методом жеребьевки будет определен один счастливчик, который побывает в кабинете генерального директора и получит приз.

Всем гостям БМЗ в этот день предложат поучаствовать в закладке капсулы времени. Каждый желающий сможет написать себе письмо в будущее. Эти сообщения запечатают в специальную капсулу, торжественная закладка которой состоится в финале праздника. Вскроют капсулу через 10 лет. В 2029 году все письма будут разосланы по указанным на них адресам.

"День открытых дверей традиционно проводится на БМЗ в преддверии профессионального праздника металлургов. Это мероприятие дает возможность ближе познакомиться с работой флагмана отечественной металлургии. Особый интерес оно вызывает у детей. Для ребят это уникальная возможность побывать на заводе, где трудятся их родители", - рассказали на предприятии. В 2018 году мероприятие посетили около 2 тыс. человек.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-