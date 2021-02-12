БМЗ укрепит собственную исследовательскую базу новым оборудованием

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году научно-техническая база ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" пополнится девятью видами современного исследовательского оборудования стоимостью Br1,7 млн. Данная техника позволит специалистам предприятия проводить испытания для совершенствования качества продукции и освоения ее новых видов, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

"Речь идет о приобретении машин, систем и установок, которые будут использоваться преимущественно для развития прокатного и метизных производств", - пояснил пресс-секретарь. Например, моторизованная система для исследования микроструктуры и автоматической оценки загрязненности стали неметаллическими включениями позволит проводить исследования металлопродукции автоматизированным методом без субъективного влияния лаборанта-металлографа. "Количественная оценка с возможностью статистической обработки данных необходима при разработке такой инновационной продукции, как горячекатаный, или термообработанный, прокат для автопрома и производства подшипников", - добавил Александр Олесик.

Финансирование на приобретение нового исследовательского оборудования для БМЗ, имеющего с 2017 года статус научной организации, планируется из инновационного фонда Гомельского облисполкома, собственных средств завода, средств республиканского бюджета, предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

"За последние четыре года, которые БМЗ работает со статусом научной организации, на развитие его материальной базы исследований и разработок выделено уже более Br4 млн. Это позволило приобрести 12 единиц различного оборудования", - добавил пресс-секретарь.

Инвестиции оправдывают себя реальными результатами. Так, в 2020 году объем отгруженной инновационной продукции на БМЗ превысил 590 тыс. т на сумму почти Br606 млн. Доля инновационной продукции в общем объеме отгрузок БМЗ в минувшем году составила 23,3%. Из всего объема освоенной инновационной продукции свыше 80% ушло на экспорт. Речь идет о круглом прокате для автомобилестроения, трубах, металлокорде и другой продукции, которая поставляется более чем в 20 стран Западной Европы, США, Африки.-0-