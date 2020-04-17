БНТУ передал средства индивидуальной защиты в 19-ю детскую поликлинику Минска

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет передал средства индивидуальной защиты в 19-ю городскую детскую поликлинику Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

"БНТУ сейчас активно помогает учреждениям здравоохранения в борьбе с коронавирусной инфекцией. В нашем университетском технопарке начали печатать на 3D-принтере экранные маски для медиков, а также детали для аппаратов вентиляции легких. Сегодня университет передал на безвозмездной основе в 19-ю городскую детскую поликлинику Минска 20 л антисептика и 300 масок, изготовленных учащимися филиала БНТУ "Минский государственный технологический колледж", - рассказали в пресс-службе.

На этой неделе технологический колледж обеспечил масками студентов 6-го общежития БНТУ, которые в настоящее время находятся на самоизоляции. "В нашем колледже освоен пошив масок для университета: обеспечиваются студенты, преподаватели и работники БНТУ. В тоже время дети - это наше будущее, можно сказать, наши будущие абитуриенты и студенты. Поэтому миссия нашего университета - уже сейчас заботиться об их здоровье. Надеемся, мы будем примером для других вузов и колледжей, чтобы они тоже поддержали нашу инициативу и помогали учреждениям здравоохранения" - отметил проректор по учебной работе БНТУ Александр Баханович.-0-