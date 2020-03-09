"Бобруйскагромаш" планирует собирать тракторные прицепы в Украине

В цехе предприятия "Бобруйскагромаш". Фото из архива

9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" планирует организовать сборочное производство тракторных прицепов 2ПТС-6 в Украине. Срок реализации проекта - первое полугодие текущего года, сообщили БЕЛТА в администрации бобруйского предприятия.

Договоренность об этом достигнута во время переговоров с представителями делегации ПрАО "Нежинсельмаш". Стороны обсудили технические и организационные вопросы создания сборочного производства, а также подписали лицензионное соглашение и контракт на поставку в Украину машинокомплектов тракторных прицепов 2ПТС-6. Еще одной темой для обсуждения стала возможность организовать на "Бобруйскагромаше" аналогичное сборочное производство загрузчиков кормов.

Для реализации достигнутых договоренностей в ближайшие полгода на "Нежинсельмаш" будут поставлены около 60 машинокомплектов тракторных прицепов. Первая отгрузка запланирована на начало апреля.

ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" - ведущий белорусский производитель сельскохозяйственной техники. Производственная программа предприятия насчитывает более 80 наименований сельскохозяйственной техники. "Бобруйскагромаш" является традиционным поставщиком машин для агропромышленного комплекса Украины. Сборочные производства ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" действуют на территории России, Казахстана, Таджикистана и Египта.-0-