"Бобруйскагромаш" планирует увеличить поставки сельхозтехники в Латвию

1 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" планирует увеличить поставки сельскохозяйственной техники в Латвию. Такое решение было озвучено во время рабочего визита на предприятие директора компании SIA Balttehnika Игоря Зимина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Бобруйскагромаш".

Данная компания является официальным дилерским и сервисным центром холдинга в Латвийской Республике.

Во время рабочего визита представитель латвийской компании ознакомился с выставочной экспозицией холдинга, где были представлены новинки сельскохозяйственной техники. Также познакомился с ходом модернизации производства. Игорь Зимин отметил наличие широкой линейки техники, сертифицированной в соответствии с требованиями ЕС.

"Во время переговоров стороны подвели итоги сотрудничества за истекший период 2021 года, определили направления работы по увеличению и расширению номенклатуры будущих поставок, а также пришли к договоренности о продолжении совместной работы по сертификации сельскохозяйственной техники холдинга "Бобруйскагромаш" в соответствии со стандартами ЕС", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. На сегодняшний день техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.-0-