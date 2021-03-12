"Бобруйскагромаш" разработал оборудование для подготовки лыжных трасс

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" успешно провело испытания новой разработки - укатчика лыжной трассы УЛТ-1,6, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

Техника предназначена для обработки снежных поверхностей и поддержания в надлежащем состоянии лыжных трасс.

В частности, многофункциональный укатчик применяется для работы в начальный период создания подложки лыжной трассы, во время и после снегопадов для снегозадержания, увеличения снежной основы, уплотнения снега на зимних футбольных полях и создания площадок при проведении культурно-массовых мероприятий на открытой местности. Также он используется для накатки пешеходных дорожек и подходов к спортивным трассам на заснеженных участках, для создания зимних маршрутов для квадроциклов, а также трасс конных маршрутов и трасс гонок на собачьих упряжках.

"Ширина обработки трассы - 1,6 м, максимальная скорость работы - 20 км/ч. Укатчик работает при температуре до минус 30 градусов. Для сцепления с буксирами - снегоходом или квадроциклом - УЛТ-1,6 оснащен регулировочными болтами, которые позволяют подстроить его под разную высоту фаркопа. Управлять таким оборудованием сможет любой человек, понимающий принцип подготовки лыжной трассы", - рассказали в пресс-службе.-0-