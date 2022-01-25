Бобруйская крепость на страже исторического наследия: выходит новый библиографический указатель

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске готовится 2-е переиздание библиографического указателя "Бобруйская крепость: вчера, сегодня, завтра…". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали его составители Светлана Калюта - краевед, экскурсовод, педагог дополнительного образования Центра туризма, краеведения и экскурсий Бобруйска и Татьяна Голубева - библиотекарь средней школы №25 Бобруйска.

Первое издание указателя вышло в 2012 году - к 200-летию возведения Бобруйской крепости. За 10 лет сведения благодаря активной работе самых разных специалистов значительно пополнились.ТЕКСТ

"В 2012 году книгу составили 12 брошюр, где рассказывается про фортификацию и комендантов крепости, о декабристах и героях нескольких войн - 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. Со временем появились новые сведения, дополнения", - рассказала Светлана Калюта.

Кроме того, в библиографическом указателе можно найти легенды о крепости, карты-схемы, иллюстрации с видами зданий и сооружений.

Идею переиздания Светлана Калюта и Татьяна Голубева вынашивали два года, в 2022-м книга увидит свет. Когда стало известно, что 2022 год объявлен в Беларуси Годом исторической памяти, составители очень обрадовались. И данное издание, и другие различные проекты помогут белорусам больше узнать о своей истории.

По словам составителей, на новый культурно-исторический проект уже подписаны около сотни человек, причем в их числе не только бобруйчане.

Этот год, к слову, для Бобруйска - особый: город будет отмечать 635-ю годовщину, которая исчисляется от первого упоминания в привилее великого князя литовского.

Светлана Калюта и Татьяна Голубева уверены, что библиографический указатель "Бобруйская крепость: вчера, сегодня, завтра…" станет не только подарком городу. В Год исторической памяти книга поспособствует воспитанию патриотизма и чувства гордости за героическое прошлое у юного поколения, внесет вклад в сохранение исторической памяти и великого подвига белорусского народа в годы ратной службы и мирного труда.-0-