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26 марта 2020, 12:28

Бобруйский завод биотехнологий с начала года увеличил производство антисептиков почти в три раза

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26 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский завод биотехнологий с начала года увеличил объем производства антисептиков почти в три раза. Сейчас уже выпущено около 53 тыс. бутылок, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директор по идеологии, кадрам и общим вопросам Александр Казусенок.

Предприятие
Предприятие

Укладчик-упаковщик Андрей Конкин
Укладчик-упаковщик Андрей Конкин

Продукция предприятия
Продукция предприятия

Розлив геля производит аппаратчик Александр Сафронов
Розлив геля производит аппаратчик Александр Сафронов

Начальник цеха Антон Крюков с готовой продукцией
Начальник цеха Антон Крюков с готовой продукцией

Продукция предприятия
Продукция предприятия

Лаборант-химического анализа Наталья Рудковская во время анализов
Лаборант-химического анализа Наталья Рудковская во время анализов

Инженер-химик Светлана Макоед во время анализов
Инженер-химик Светлана Макоед во время анализов

"Сложившаяся эпидемиологическая ситуация и повышенный спрос на наши медицинские препараты привели к увеличению объема производства антисептиков почти в три раза: в течение суток несколько смен производят 3 тыс. единиц. За весь прошлый год предприятие выпустило около 105 тыс. бутылок, а сейчас уже произведено 53 тыс., - сказал замдиректора. - Завод переведен на круглосуточную работу. Вся продукция поступает на внутренний рынок".

В фирменной торговой точке предприятия
В фирменной торговой точке предприятия

В основе бобруйских антисептиков - этиловый 70% спирт собственного производства. Эта продукция поступает в больницы и поликлиники страны для обработки операционных, медицинских инструментов. Упаковка антисептиков - от 100-граммовых стеклянных бутылок до литровых пластиковых.

Кроме этого, здесь освоили производство антибактериального геля для рук. Выпускается в сутки 8 тыс. бутылок объемом до 1 л. Как отметил начальник цеха Антон Крюков, на следующей неделе планируется увеличение объема производства.

"Сейчас у нас работает одна линия - здесь установлен дозатор, позволяющий разливать гель в бутылки до литра. Уже закуплены и на следующей неделе будут установлены еще три дозатора. Это не только позволит увеличить производство, но и даст возможность разливать гель в бутылки от 100 мл до 1,5 л, - рассказал Антон Крюков. - В составе геля для рук - 65% этиловый спирт, глицерин, загуститель и отдушка. Мы получили все необходимые сертификаты и разрешения".

Приобрести гель для рук можно в торговых сетях страны, юридические лица закупают его для своих организаций. Кроме этого, у завода есть своя торговая точка в Бобруйске. В день здесь продают более 700 бутылок антибактериального средства.

Качеству продукции на заводе уделяют особое внимание. "В каждом цеху есть своя лаборатория, контролирующая качество продукции. А на общей заводской лаборатории контролируют весь процесс производства. Химики и лаборанты проверяют сырье, купаж (полуфабрикат продукта до разлития в упаковку) и после - уже готовую продукцию. Проверяется каждая партия. Серьезный контроль качества позволяет выпускать конкурентоспособную и пользующуюся популярностью продукцию, - подчеркнул Александр Казусенок. - Вместе со всем заводом лаборатории переведены на круглосуточную работу".

ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" - многопрофильное предприятие, выпускающее продукцию для фармацевтической, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Здесь производят спирт этиловый из пищевого сырья, технический спирт и денатурированные продукты на его основе, кормовой белок, двуокись углерода, биологические средства для защиты растений, ветеринарные препараты, консервант для силосования, топливные брикеты, медицинские антисептические средства, товары бытовой химии. Завод поставляет продукцию в страны СНГ и ЕС. Экспорт продукции за 2019 год составил более $974 тыс. На заводе трудятся 440 человек.-0-

Фото Олега Фойницкого

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Бобруйск Могилевская область производство
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