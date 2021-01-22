Богатый урожай шишек собирают в этом сезоне в Витебской области

22 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Лесхозами Витебского ГПЛХО собрано уже 48 т шишек сосны обыкновенной, что на 8 т больше доведенного задания, сообщил корреспонденту БЕЛТА инженер по лесосеменному хозяйству Витебского ГПЛХО Евгений Гаркуша.

Лесхозам Витебского ГПЛХО необходимо было собрать 40 т сосновых шишек. Работники леса превысили этот показатель и пополнили запасы уже на 8 т больше. "Сбор сосновых шишек будем вести до конца февраля. Из собранных 48 т шишек сосны 14,4 т - селекционные. План по их сбору тоже перевыполняем: нужно было собрать 11 т", - рассказал Евгений Гаркуша. Селекционные шишки работники лесхозов собирают с лесосеменных плантаций. Остальные снимают с поваленных деревьев во время разработки лесосек.

Также в этом году дала обильный урожай ель европейская. Из запланированных 60 т пока заготовлено 31,3 т, но сбор шишек с этих хвойных деревьев будет идти до середины марта. Несмотря на то, что часть материала повреждена вредителями, прогноз на общий объем шишек неплохой. В последний раз такой богатый урожай с европейских елей в Витебской области собирали 6 лет назад, в отличие от сосны, которая обильно плодоносит каждый год.

В 5 лесхозах ГПЛХО имеются свои небольшие шишкосушилки, где дары леса перерабатывают самостоятельно. Весь остальной урожай, включая селекционный, отправляют в глубокский перерабатывающий цех. Там из шишек извлекают семена с крылаткой, которую после просушки удаляют. Затем отбирают опытные образцы и отправляют в семеноводческий центр под Минском. После проверки посевных качеств выдается удостоверение на каждую партию семян. Затем их распределяют по 17 лесным питомникам при лесхозах Витебского ГПЛХО, где выращивают посадочный материал для создания новых лесов. Подросшие сеянцы и саженцы находят свои новые "квартиры" в лесу и через несколько лет дают новый урожай. Вот так замыкается круг получения урожая лесных семян.-0-