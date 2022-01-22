Богдан: в Минске создан запас лекарств для лечения COVID-19

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запас лекарств для лечения COVID-19 создан в Минске, сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

По словам председателя комитета, в декабре из резервного фонда Мингорисполкома системе здравоохранения было выделено Br15 млн на закупку лекарств. "Эти деньги полностью освоены, и мы запас лекарственных средств на ближайший период уже сделали. Плюс по линии Министерства здравоохранения продолжаются республиканские закупки. Прежде всего такого препарата (мы его покупали и за местный, и за республиканский бюджет), как "Ремдесивир", который показал свою высокую эффективность при штамме дельта", - сказала Елена Богдан.

Пополнены запасы гормонов, низкомолекулярных гепаринов, антибиотиков, инфузионных растворов. Этот вопрос ежедневно на контроле не только комитета по здравоохранению, Минздрава, но и Совета Республики. По Минску раз в неделю проводятся селекторные совещания, где каждый руководитель докладывает о ситуации в его учреждении и о проблемах, если такие есть, в оказании помощи пациентам с COVID-19.

За предыдущий месяц в медучреждениях Минска дополнительно оборудованы 860 точек кислорода, эта работа продолжается и сейчас. В перспективе каждая койка в больницах должна быть оснащена точкой подведения кислорода. Это касается как взрослых, так и детских учреждений. Кислородными точками обеспечиваются и поликлиники.

По словам Елены Богдан, государство сыграло значительную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Если бы не принятые решения, начиная от переориентации нашей промышленности на пошив средств индивидуальной защиты и до важных поручений по созданию собственной вакцины, так достойно наша страна не прошла бы эти два года. Опыт Беларуси показал, что именно так и необходимо было выстраивать и работу экономики, и работу с общественностью, и, самое главное, работу системы здравоохранения", - отметила Елена Богдан.-0-