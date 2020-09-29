Богомаз: мемориал "Ола" - напоминание о зверствах нацистов в годы войны

29 сентября, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. Мемориал "Ола" в Светлогорском районе - напоминание о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны. Таким мнением поделился сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз после посещения мемориального комплекса "Ола", расположенного на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Богомаз отметил, что Брянская область понесла большие потери в военные годы. "Были сожжены, угнаны более 150 тыс. жителей Брянской области. У нас есть деревня Хацунь, которую, как и белорусскую Хатынь, полностью сожгли немцы", - сказал он.

"Новый мемориальный комплекс ("Ола". - Прим. БЕЛТА) напоминает нам о тех зверствах, которые происходили на нашей земле. Это была общая земля, был Советский Союз. И что бы сегодня ни говорили на Западе о том, какая была война, как она велась, никто не может найти объяснения тем зверствам, когда ни в чем не повинных детей убивали и сжигали", - подчеркнул губернатор.

По мнению Александра Богомаза, потомки всегда должны помнить о 27 миллионах жизней солдат и мирных жителей, которые были положены во имя Победы. "Это наша общая память, которую мы никогда не должны забывать. Мы всегда обязаны помнить, что пережили наши народы", - подчеркнул он.

Сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и Александр Богомаз, а также члены делегации Брянской области в Оле возложили венки и цветы к мемориалу, а память погибших почтили минутой молчания.

Более 76 лет назад жители Олы, а также их соседи из близлежащих деревень в ожидании освобождения скрывались от оккупантов. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, насчитывавшей около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. Погибли 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. Это почти в 12 раз больше, чем в Хатыни. После войны деревня Ола не возродилась. В 1958 году на братской могиле, в которой захоронены мирные жители и советские воины (всего 2253 человека), был установлен памятник - скульптура коленопреклоненного солдата с венком.

В этом году создан мемориальный комплекс "Ола", который включает три функциональные зоны: входную группу, мемориальную зону (на территории, примыкающей к существующему братскому захоронению) и соединяющий их пешеходный маршрут по бывшей деревенской улице. В центре мемориальной зоны - символичный крест и колокол. Рядом - звонница в виде стилизованного деревенского сарая с количеством колоколов по числу деревень, жители которых здесь погибли.-0-