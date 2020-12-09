Бойцами студотрядов в Могилевской области стали почти 3 тыс. человек

9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бойцами студотрядов в Могилевской области в 2020 году стали почти 3 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь обкома ОО "БРСМ" Владимир Павловский во время слета студенческих отрядов.

"Этот трудовой семестр стал непохожим на предыдущие. Сложившаяся эпидситуация серьезно повлияла на жизнь нашего общества, в том числе на студотрядовское движение. Но мы довольны результатами семестра, - сказал Владимир Павловский. - Мы смогли трудоустроить около 3 тыс. ребят - это не хуже показателей 2019 года. Всего у нас 233 отряда: строительные, педагогические, производственные, сервисные, сельскохозяйственные, медицинские и экологические. Наши ребята выезжали на стройки республиканского значения, среди которых - строительство социально-значимых объектов в Островце. Это хороший опыт для молодежи. Кроме того, что во время каникул у ребят есть возможность получить какие-то новые знания, это еще и возможность заработать, познакомиться с интересными людьми. Студотряды - это не только работа. Это жизнь, насыщенная разными мероприятиями: спортивными, развлекательными, интеллектуальными".

В слете приняли участие около 30 ребят со всей области. Для них подготовили насыщенную программу: разнообразные мастер-классы и интерактивы. Кроме этого вручили награды лучшим командирам, комиссарам и бойцам, штабам трудовых дел учреждений образования и лучшим нанимателям Могилевской области по итогам третьего трудового семестра.

Студентка Могилевского государственного университета продовольствия Татьяна Денисенко в этом трудовом семестре принимала участие в международном производственном проекте "Атлант 2020". "Это был невероятный опыт. Мы работали на самом заводе "Атлант", принимали активное участие в сборке холодильников. Конечно, девочек не ставили на сложную работу, но все равно чувствовалась большая ответственность. Тем более что в таком крупном проекте я участвовала впервые, - рассказала девушка. - Студотряд - это практически семья. Мы вместе учимся, вместе работаем и отдыхаем. Трудовой семестр прошел отлично. Наш отряд занял первое место в этом международном проекте".

А вот студент Белорусско-Российского университета Михаил Королев уверен, что работа в студотряде - это очень важное дело. "В этом году наш отряд принимал участие в строительстве социально-значимых объектов в Островце. Мы приводили в порядок улицы, участвовали в строительстве больницы, помогали возводить торгово-развлекательные центры. Это была первая Всебелорусская молодежная стройка, на которую я попал. Помимо работы были здорово организованы все мероприятия. И, казалось бы, после рабочего дня сил не должно было оставаться. Но мы активно играли в футбол и волейбол, принимали участие во всех развлекательных мероприятиях, - поделился молодой человек. - Так проводить лето намного лучше, чем сидеть дома на диване. Ты становишься участником важных событий в жизни страны. И такой работой гордишься не только ты, но и твои близкие".

"Студотрядовская жизнь - это традиции и своеобразная романтика. Это возможность провести лето с пользой. И я могу сказать, что тот, кто один раз попал в студотряд, становится его неотъемлемой частью. Здорово, что наша молодежь активная и с радостью принимает участие в важных для нашей области и всей страны делах", - отметил Владимир Павловский.-0-