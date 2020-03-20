БОКК Гомельской области расширяет формат помощи пожилым

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники и волонтеры медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога" Гомельской области уделяют в настоящее время особое внимание пожилым и расширяют формат помощи и поддержки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации БОКК.

На обслуживании медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога" в регионе находятся 150 человек. Это одинокие или одиноко проживающие пожилые, инвалиды, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

"При непростой эпидемиологической обстановке в мире, связанной с коронавирусом, для профилактики инфицирования людей пожилого возраста служба "Дапамога" увеличивает в регионе количество посещений и при необходимости доставок продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных препаратов", - отметили в БОКК.

Все работники, которые посещают одиноких пенсионеров, инвалидов, обеспечены необходимыми средствами дезинфекции и профилактики. Накануне они прошли соответствующий инструктаж. Волонтеры также рассказывают людям почтенного возраста о том, какие меры важно принять, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, областная организация БОКК направила более чем в 2 тыс. предприятий и учреждений региона информационные материалы о мерах личной профилактики заболевания, разработала рекомендации.-0-