БОКК Гомельской области выберет волонтера года

13 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Региональный конкурс "Волонтер года - 2020" стартует в Гомельской области. Прием заявок начинается 13 октября и завершится 25 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник организационно-кадрового отдела региональной организации Белорусского общества Красного Креста Артем Карпенко.

Участниками конкурса могут стать представители всех районов области. Заявить о себе добровольцам предлагают в нескольких номинациях: по оказанию помощи уязвимым людям, распространению знаний о движении Красного Креста, связям с общественностью и привлечению средств и партнеров. Экспертная комиссия также определит лучшего помощника председателя районной организации, лучшую инициативу, волонтерскую группу и отряд быстрого реагирования. Представить на конкурс можно и волонтерский дебют, достижения по профилактике COVID-19, обучению населения навыкам оказания первой помощи и проведению профилактической работы среди населения. Назовут и обладателей титулов волонтер года онлайн и лидер года.

Кандидатам для участия необходимо заполнить специальную онлайн-заявку, представить видеоролик (до 1 минуты) или презентацию (до 10 слайдов) о своей деятельности. Каждый претендент может подать не более двух заявок, уточнил Артем Карпенко.

"Волонтеры - это люди, готовые бескорыстно помогать тем, кто оказался в непростой ситуации. Они готовы делиться своими силами, знаниями, добротой, теплотой сердца. Сегодня в Гомельской области более 2 тыс. волонтеров Красного Креста. Их помощь в различных обстоятельствах бесценна. Сложившаяся в этом году эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в очередной раз доказала это. Наши добровольцы помогали, поддерживали и продолжают помогать и поддерживать одиноких пожилых, людей с инвалидностью и т.д., раздают листовки и буклеты о профилактике COVID-19, рассказывают об этом в личных беседах. Всех добрых дел волонтеров не перечесть, поэтому конкурс станет хорошей возможностью для добровольцев поделиться своим опытом и наработками", - отметила член Совета Республики, председатель областной организации БОКК Алла Смоляк. Она добавила, что для четкой организации работы добровольцев в регионе успешно действует система волонтерских советов. "Это объединения волонтеров-лидеров, которые собираются на уровне районов, области, страны для обсуждения насущных вопросов, развития движения", - пояснила председатель областной организации.

Наградить победителей планируют в декабре на празднике к Международному дню волонтера. Авторам лучших работ вручат дипломы и подарки.

Конкурс нацелен на поддержку, развитие и популяризацию волонтерской деятельности. Его организатором выступает Гомельская областная организация БОКК совместно с областным волонтерским советом БОКК.-0-