БОКК передало больнице Волковыска оборудование для ПЦР-диагностики COVID-19

23 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центральной районной больнице Волковыска будут проводить ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции. Новое оборудование для лаборатории больницы передали сегодня представители Белорусского Красного Креста, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дорогостоящее оборудование было приобретено в рамках благотворительной кампании Белорусского общества Красного Креста и одной из белорусских IT-компаний.

"В первую очередь, аппарат сегодня будут использовать для ПЦР-диагностики в первую очередь коронавирусной инфекции, в дальнейшем же оборудование даст нам возможность выполнять диагностику и при других инфекционных заболеваниях. Раньше мазки отправляли в Гродно, а сегодня можно выполнять все на месте, что сократит сроки диагностики, позволит более оперативно ставить диагноз, назначать лечение", - отметила главный врач Волковысской центральной районной больницы Елена Грицкевич. ПЦР-лаборатория, по ее словам, станет еще одним межрайонным отделением на базе больницы. Сегодня ЦРБ обслуживает более 150 тыс. жителей Волковысского и близлежащих других районов.

Сейчас ситуация с коронавирусом в районе контролируемая. Своевременно проводить исследования позволяет и имеющийся в больнице компьютерный томограф. Создан необходимый резерв коек, пациентам оказывается в полном объеме стационарная и амбулаторная помощь. Проблем с госпитализацией, отметила главврач, не имеется.

"Красный Крест активно поддерживает медицинских работников в условиях распространения коронавирусной инфекции. В регионе тесно взаимодействуем в этом плане и с главным управлением здравоохранения. Важно, чтобы помощь направлялась туда, где она наиболее необходима. Выбор больницы был неслучаен. ПЦР-лаборатории работают в Гродно, Лиде, Островце, а эта часть области охвачена в полной мере не была. Сейчас проблема решена", - отметила председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Наталия Толкачева.

В Гродненской области помощь от Красного Креста уже оказана более чем 30 медицинским учреждениям. Передано более 6 тыс. одноразовых перчаток, почти 10 тыс. одноразовых масок и защитных респираторов, около 1,8 тыс. медицинских комбинезонов, более 1 тыс. литров дезинфицирующих средств. Также для безвозмездного пользования переданы бесконтактные термометры и пульсоксиметры. Кроме того, в больницы и поликлиники области доставлено около 3 тыс. литров питьевой воды.-0-