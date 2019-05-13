БОКК проведет в Витебске мастер-классы по скандинавской ходьбе

13 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Единый день информирования о деятельности Красного Креста состоится на площади Победы в Витебске 17 мая, сообщили БЕЛТА в областной организации Белорусского Общества Красного Креста (БОКК).
Акция пройдет с 14.00 до 17.00. Будут работать информационные площадки, площадки по международному гуманитарному праву, где пройдут викторина по истории и деятельности Красного Креста и награждение победителей областного конкурса по курсу "Исследуя гуманитарное право". Также гости смогут оценить риск возникновения неинфекционных заболеваний, измерить артериальное давление и др.
Организаторы подготовили и несколько мастер-классов: по скандинавской ходьбе, обучению навыкам оказания первой помощи, по подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации, клоунотерапии (анимация, моделирование воздушными шарами, шоу мыльных пузырей и игры). Желающие получат возможность пожертвовать средства на деятельность организации, а также пройти эспресс-тестирование и консультирование на ВИЧ.
Ежегодно с 8 мая по 1 июня в Беларуси проводится месячник БОКК. Он направлен на распространение идей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, пропаганду своей деятельности. Во время месячника объединение совместно с государственными органами и организациями проводит различные благотворительные мероприятия и акции, оказывает медико-социальную помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам и т.д.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3571 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0988 BYN
|2.096 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.2 BYN
|3.218 BYN