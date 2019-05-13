БОКК проведет в Витебске мастер-классы по скандинавской ходьбе

13 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Единый день информирования о деятельности Красного Креста состоится на площади Победы в Витебске 17 мая, сообщили БЕЛТА в областной организации Белорусского Общества Красного Креста (БОКК).

Акция пройдет с 14.00 до 17.00. Будут работать информационные площадки, площадки по международному гуманитарному праву, где пройдут викторина по истории и деятельности Красного Креста и награждение победителей областного конкурса по курсу "Исследуя гуманитарное право". Также гости смогут оценить риск возникновения неинфекционных заболеваний, измерить артериальное давление и др.

Организаторы подготовили и несколько мастер-классов: по скандинавской ходьбе, обучению навыкам оказания первой помощи, по подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации, клоунотерапии (анимация, моделирование воздушными шарами, шоу мыльных пузырей и игры). Желающие получат возможность пожертвовать средства на деятельность организации, а также пройти эспресс-тестирование и консультирование на ВИЧ.

Ежегодно с 8 мая по 1 июня в Беларуси проводится месячник БОКК. Он направлен на распространение идей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, пропаганду своей деятельности. Во время месячника объединение совместно с государственными органами и организациями проводит различные благотворительные мероприятия и акции, оказывает медико-социальную помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам и т.д.-0-