Более 1 млн деревьев высадили в Краснопольском районе на пострадавших от короеда территориях

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 млн деревьев высадили за год в Краснопольском районе Могилевской области на пострадавших от жука-короеда территориях, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель Белорусского экологического движения Анастасия Жданович.

"Восстановление пострадавших от жука-короеда территорий способствует сокращению эмиссий парниковых газов и восстановлению экосистем, возврату вырубок в хозяйственный оборот с устойчивой экологической составляющей. Это положительно сказывается на улучшении здоровья местных жителей и снижает экологические угрозы в регионе", - сказала Анастасия Жданович.

Изменение климата привело к массовому усыханию насаждений сосны и масштабному распространению короеда, что приносит колоссальный вред лесному фонду. Лесхозы для борьбы с вредителем ведут сплошные санитарные рубки поврежденных деревьев. В Краснопольском районе значительно возросла площадь сплошных рубок в очагах короедного усыхания. Если в 2017 году было 9,25 га, то в начале 2019 года площадь увеличилась до 149,6 га.

Чтобы избежать заражения лесов вредителями и болезнями, в Краснопольском районе по программе малых грантов Глобального экологического фонда успешно реализуется комплекс мер по диагностике, мониторингу, восстановлению поврежденных территорий и восстановлению земель, пострадавших от жука-короеда. Масштабную работу провели Краснопольский лесхоз и Белорусское экологическое движение: им удалось восстановить более 160 га площади лесов.

Старт был дан во время масштабной акции "Дерево посажено!", прошедшей 13 апреля 2019 года и приуроченной к началу республиканской "Недели леса". За один день волонтеры посадили 100 тыс. деревьев. Всего в Краснопольском районе в тот день трудилось около 300 человек. Идею акции поддержали не только администрация района, местные жители и школьники, но и крупнейшие коммерческие и некоммерческие организации.

В питомнике для выращивания сеянцев и саженцев заложили посевное отделение для выращивания посадочного материала. Почти 100 кг закупленных семян для выращивания более 3 млн сеянцев позволят Краснопольскому лесхозу восстанавливать пострадавшие от жука-короеда территории до 2025 года. Это значительно смягчит негативное воздействие изменения климата.

Для комплексного решения проблемы в регионе, помимо лесовосстановления, использовалась система мониторинга с применением феромонных ловушек и квадрокоптера, который способен в реальном времени определять заражение на самых ранних стадиях.-0-