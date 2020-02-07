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07 февраля 2020, 12:33

Более $1 млрд инвестиций привлечено в экономику Витебской области за 2019 год

Николай Шерстнев во время церемонии награждения лауреатов звания "Человек года Витебщины"
Николай Шерстнев во время церемонии награждения лауреатов звания "Человек года Витебщины"

7 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Свыше $1 млрд инвестиций привлечено в экономику Витебской области за 2019 год. Об этом сообщил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на церемонии награждения лауреатов звания "Человек года Витебщины", передает корреспондент БЕЛТА.

"В экономику области привлечено более $1 млрд инвестиций. Продолжается реализация таких ключевых проектов, как модернизация Оршанского льнокомбината, предприятий "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", Витебской бройлерной фабрики, строительство завода по производству металлического листа и белой жести в Миорском районе, объектов второй и третьей очередей промышленно-логистического центра "Бремино-Орша", - подчеркнул губернатор.

На церемонии награждения лауреатов звания "Человек года Витебщины"
На церемонии награждения лауреатов звания "Человек года Витебщины"

Руководитель области отметил положительные тенденции, происходящие в экономике Оршанского района. Так, в прошлом году здесь введен в эксплуатацию первый в Беларуси завод по производству стальных бесшовных баллонов, предприятием "Витебскэнерго" построен новый современный молочно-товарный роботизированный комплекс. В настоящее время в агрокомбинате "Юбилейный" завершается строительство крупнейшего в республике молочно-товарного комплекса "Купалинка" на 2,2 тыс. голов. Сельскохозяйственное предприятие "Устье" в первой половине текущего года намерено ввести в строй два инновационных объекта - зерносушильный комплекс для подготовки семян сельскохозяйственных культур на 10 тыс. т и молочно-товарный комплекс с системой доения "роботизированная карусель".

Как отметил Николай Шерстнев, в целом обеспечена положительная динамика в социальной и производственной сферах, ведется реконструкция и техническое переоснащение предприятий, осваивается выпуск новой продукции, внедряются современные технологии. Больше за минувший год, чем в 2018-м произведено сельскохозяйственной продукции, привлечено инвестиций в основной капитал, выполнено строительно-монтажных работ, продано населению товаров. Обеспечен рост производительности труда, оптимизированы затраты на производство и реализацию продукции и услуг. Все основные отрасли экономики работают с чистой прибылью, положительной рентабельностью продаж. Более чем на тысячу увеличилось число субъектов малого и среднего бизнеса, в 1,2 раза - количество самозанятых, дополнительно открылось 46 новых агроэкоусадеб. Начали работу 428 новых предприятий и производств, из них около 40% в производственной сфере.

Новые предприятия и производства по переработке древесины открылись в Россонском, Шарковщинском, Бешенковичском, Городокском, Полоцком районах.

Литовскими инвесторами запланирована реализация проекта по строительству комплекса деревообрабатывающих производств от лесопиления до выпуска целлюлозы на территории СЭЗ "Витебск". Сданы в эксплуатацию зерносушильный комплекс Витебской бройлерной птицефабрики в городском поселке Сураж, цех по переработке сои предприятия "Экомол - Агро".

Особое внимание председатель облисполкома обратил на то, что во главе всех достижений лежит добросовестный труд, мастерство и талант людей. "Достижения каждого из вас - это успех и всей области. Мы с гордостью воспринимаем каждую вашу победу и переживаем, если что-то пошло не так, - сказал он, обращаясь к участникам церемонии. - За одиннадцать лет с момента учреждения почетного звания "Человек года Витебщины" его получили более тысячи наших земляков. Это высокая оценка заслуг человека, преданного своему делу".

Губернатор выразил уверенность в том, что в области есть огромный потенциал для уверенного движения вперед.

Леонид Анфимов во время церемонии
Леонид Анфимов во время церемонии

К поздравлениям лауреатов присоединился председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. Он подчеркнул, что для выполнения поставленных перед областью главой государства задач по обеспечению динамичного социально-экономического развития крайне важно искать резервы по всем направлениям. И особая роль в этом отводится людям, получившим почетное звание "Человек года Витебщины". "У сегодняшних его обладателей разные профессии, возраст, они по-разному смотрят на многие вещи, но есть одно общее. Это любовь к своему делу, малой родине, Витебской области. Каждый из вас своим трудом, отношением к родному краю делает его богаче и успешнее. И неважно, идет ли речь о руководителе предприятия или о рядовом работнике. Вклад каждого очень важен и весом", - отметил руководитель контрольного ведомства.-0-

Во время награждения
Во время награждения

Фото Александра Хитрова

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