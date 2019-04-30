Более $1 млрд инвестиций привлечено за 2018 год в экономику Витебской области

30 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В экономику Витебской области за 2018 год привлечено более $1 млрд инвестиций, создано 380 новых предприятий и производств, сообщил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня на церемонии чествования победителей соревнования 2018 года, занесенных на Доски почета Витебской области и города Витебска, передает корреспондент БЕЛТА.

За минувший год в регионе проделан значительный объем работы, сказал Николай Шерстнев. Выросли валовой региональный продукт, производительность труда, объемы производства и продажи основных видов товаров, внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность. Продолжилась работа по модернизации, техническому переоснащению производств, созданию новых высокоэффективных предприятий. В качестве конкретных примеров губернатор привел завершенную реконструкцию Витебского мехового комбината, введенный в строй новый цех сухой сыворотки и сухих молочных продуктов на Глубокском молочноконсервном комбинате, окончание первой очереди строительства логистического комплекса "Бремино-Орша". В Толочинском районе начало работу предприятие по производству датской беконной свинины.

За достижение в 2018 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов на Доску почета Витебской области занесены Витебск, Октябрьский и Первомайский районы города, заводы "Ветразь", "Измеритель", Витебский завод тракторных запасных частей, Завод керамзитового гравия в Новолукомле, "Витебскоблгаз", Оршанский лесхоз, Витебский филиал "Белтелекома", областной детский реабилитационный центр "Ветразь" и другие предприятия и организации.

"Есть свои маяки в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, транспорте, связи, торговле, сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта. Заслуженных коллективов и авторитетных людей у нас немало. Но первыми сегодня названы те, кто получил убедительный результат в работе и, не останавливаясь на достигнутом, идет дальше вперед", - отметил руководитель региона.

Отдельно Николай Шерстнев остановился на достижениях областного центра: "Витебск задает тон во многих начинаниях. Город больше всех строит, в нем постоянно открываются новые объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. Из недавних - городская поликлиника в микрорайоне Юг-7, Центр по прыжкам на батуте. Благодаря инициативе, творческому подходу к делу решаются многие социальные проблемы".

Всего дипломами победителей трудового соревнования сегодня были отмечены представители восьми регионов области: Витебска, Новополоцка, Докшицкого, Лиозненского, Оршанского, Полоцкого, Поставского и Чашникского районов. "Их пример - основа дальнейшего роста, реализации новых планов, программ и проектов для всех остальных", - заключил председатель облисполкома.

Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая, прошли сегодня во многих районах Витебской области. В Лепельском районе с участием руководства местных органов власти, депутатов состоялось торжественное открытие нового рентгенкабинета в центральной районной больнице и многоквартирного жилого дома в райцентре. В Браславе чествовали лауреатов почетного звания "Человек года Браславщины", "Лучший по профессии". В Глубоком состоялось торжественное открытие Доски почетных граждан района и памятной доски в честь 100-летия создания БССР.-0-