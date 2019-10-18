Более 1 тыс. деревьев и кустарников высадят в Могилеве во время субботника

18 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Свыше 6 тыс. человек планируют принять участие в областном субботнике, который пройдет в Могилеве 19 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

На субботнике проведут озеленение, уборку и благоустройство территорий города. В нем примут участие жители, коллективы организаций, предприятий и учебных заведений Могилева.

Губернатор Могилевской области Леонид Заяц, заместители председателя облисполкома и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Хариточник высадят 80 туй возле средней школы №46 в микрорайоне Казимировка, которая открылась 1 сентября этого года. Представители структурных подразделений облисполкома займутся озеленением в районе въездной группы в Могилев со стороны Минска - высадят более 900 деревьев и кустарников.

Мэр города Владимир Цумарев и представители горисполкома займутся благоустройством территории на пересечении улиц Первомайской и Актюбинской. Здесь высадят деревья, уложат плитку и уберут территорию. Депутатский корпус Могилева посадит деревья на Фатинском заливе (в районе затоки).

Помимо этого работы по наведению порядка в Могилеве пройдут в Печерском лесопарке, на улицах Т.Гарного и Грюнвальдской, дворовых территориях Октябрьского и Ленинского районов.-0-