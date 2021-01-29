Более 1 тыс. медиков Витебской области привили от COVID-19

29 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области продолжается вакцинация медицинских работников от коронавируса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Иммунизация медработников региона вакциной "Спутник V" началась 19 января. Процесс организован в учреждениях здравоохранения Витебска, а также в семи пунктах в Полоцке, Новополоцке и Орше. Постепенно количество таких мест будет увеличиваться. Всего на первом этапе будут привиты 3260 работников, которые находятся в зоне риска. Уже эту процедуру прошли более 1 тыс. медиков.

После медиков планируют приступить к вакцинации работников учреждений образования, учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, соцработников и сотрудников других организаций, которые часто контактируют с людьми. Поставка второй партии вакцины ожидается в феврале. Массовую же вакцинацию населения намерены начать в апреле. Сейчас специалисты собирают информацию о тех, кто хотел бы пройти ее бесплатно.

Прививка является основной и одной из наиболее эффективных мер профилактики воздушно-капельных инфекций, в том числе и COVID-19. Но необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции, не забывать носить маски, обрабатывать (тщательно мыть) руки.-0-