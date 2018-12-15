Более 1 тыс. новобранцев органов погранслужбы приняли присягу

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военную присягу приняли сегодня более 1 тыс. военнослужащих нового пополнения органов пограничной службы, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

В частности, в Пинске слова клятвы на верность белорусскому народу произнесли 100 военнослужащих. Они будут проходить службу в подразделениях Пинского пограничного отряда. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, председатель Пинского городского исполнительного комитета Иван Ребковец, ветераны-пограничники.

Еще на этапе отбора в военных комиссариатах призывники прошли тщательное медицинское обследование и психологическое тестирование. На протяжении месяца в пограничном отряде молодые люди из Брестской и Минской областей освоили азы военного дела, изучили воинские уставы, научились чеканить строевой шаг. Новобранцам 4 декабря в торжественной обстановке вручили боевое оружие, а накануне присяги состоялись их первые в жизни учебные стрельбы.

Как отметил Анатолий Лаппо, молодые люди, призванные в органы пограничной службы на срочную военную службу, проходят ее в основном в небольших автономных воинских коллективах, на пограничных заставах и постах. Здесь созданы практически домашние условия, между пограничниками налажены и поддерживаются нормальные товарищеские отношения, всегда есть возможность в свободное время позвонить домой родителям. По мнению руководителя ведомства, главным результатом службы должно быть воспитание настоящих патриотов Беларуси, которые смогут быть полезными государству, применить свои умения и навыки в гражданской жизни или продолжить службу по контракту.

Впереди у новобранцев обучение во внештатном учебном пункте отряда и других учебных подразделениях органов погранслужбы. Сдав выпускные экзамены и получив военно-учетную специальность, они отправятся на пограничные заставы и посты.

Сегодня Пинский погранотряд охраняет почти 300 км белорусско-украинской границы. В его состав входят шесть застав, шесть постов, пять отделений пограничного контроля и две резервные пограничные заставы.

После принятия военной присяги родные и близкие новобранцев встретились с командованием воинской части и получили ответы на интересующие их вопросы, а также ознакомились с условиями службы и быта пограничников.-0-