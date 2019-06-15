Более 1 тыс. новобранцев принесли присягу в 72-м ОУЦ в Печах

15 июня, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. солдат, призванных на срочную военную службу, принесли военную присягу в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов под Борисовом, передает корреспондент БЕЛТА.

Равков: в Беларуси совершенствуется социальная защита военнослужащих срочной службы Наряду с оснащением войск современными образцами вооружения и военной техники, в Вооруженных Силах приоритетное внимание уделяется повышению мотивации военнослужащих.

Андрей Равков

В церемонии принял участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков. "В году бывает только два таких дня, когда принимается военная присяга в Вооруженных Силах солдатами срочной службы. День праздничный, торжественный. Это день, когда приезжают родители, родственники. Одна тысяча солдат принимает присягу, а здесь несколько тысяч родителей. Для них это тоже значимый день, я уверен: помню свою маму, как она приезжала на присягу, - сказал Андрей Равков. - Военнослужащие, которые сейчас несут службу, получили новое пополнение. Буквально через несколько месяцев после подготовки по своим учетным специальностям новобранцы придут в войска и будут продолжать выполнять учебно-боевые задачи, укрепляя обороноспособность страны".

Сегодня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. В них принимают участие представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих. Накануне присяги командиры организовали встречи с родными и близкими военнослужащих, рассказали им об особенностях службы, ответили на вопросы, разъяснили порядок взаимодействия, обменялись телефонами.

Андрей Равков

"Любая мама волнуется за своего сына, тем более если он переходит с гражданской жизни в военную. Мне бы хотелось, чтобы эти ребята быстрее привыкли к новому укладу жизни и успешно освоили военно-учетную специальность. У родителей волнения остаются, но есть горячая линия Министерства обороны. Всегда можно позвонить, спросить, уточнить, донести какую-то информацию, молниеносно будет принято любое решение. В этом проблем нет. Самое главное, чтобы молодые люди поняли, кто они такие, куда они пришли, чего хотят и наладили между собой хорошие, нормальные взаимоотношения", - отметил министр.

После окончания церемонии военнослужащие нового пополнения по традиции отправляются в первое в их военной жизни увольнение. Впереди у нового пополнения боевая учеба, войска ждет комплекс мероприятий боевой подготовки. В частности, в сентябре пройдет совместное оперативное учение "Щит Союза - 2019". Оно станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России.-0-

Фото Андрея Покумейко