Более 1 тыс. подростков помогали благоустраивать мемориал "Партизанская криничка" под Гомелем

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. подростков помогали благоустраивать мемориал "Партизанская криничка" на месте базирования партизанского отряда "Большевик" под Гомелем. Такую информацию озвучил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на региональном августовском педсовете, передает корреспондент БЕЛТА.

"События последних двух лет заставили по-новому взглянуть на патриотизм. Наша задача - прививать любовь к Родине, но исключительно мягко, ненавязчиво, на конкретных примерах. Мы должны быть спокойны за то, что наши потомки перекраивать историю не будут", - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что увековечиванию памяти и вовлечению в этот процесс молодежи уделяют в регионе самое пристальное внимание. "Из последних примеров: практически ежедневно 30 юных волонтеров, в том числе так называемые трудные подростки, выезжали на работы по благоустройству территории вокруг мемориала "Партизанская криничка". В общей сложности более 1 тыс. ребят из Гомеля, Добрушского, Ветковского и Гомельского районов внесли свою лепту в создание обновленного памятника в честь героев Великой Отечественной войны", - рассказал Геннадий Соловей.

По его мнению, своеобразной прививкой от беспамятства являются и посещения музеев, памятников. Так, только в июне учреждения образования области провели почти 1100 экскурсий, половина из которых связана с военной тематикой. "Это правильно. Каждый житель нашей области, в особенности ребенок, должен знать и хотя бы один раз в жизни побывать в Красном Береге, в Оле, в Озаричах и многих других памятных местах. Никакая беседа не заменит чувств, испытанных во время посещения этих святынь", - убежден губернатор.

По его словам, если в Великую Отечественную войну сражения шли за каждую пядь земли, то сегодня - за души людей и прежде всего молодежи. "Прошедший год преподнес всем главный урок. Юноши и девушки, которые не прошли кошмары перестроек и реформ, в погоне за красивой жизнью легко поддаются протестному настроению. Если к тому же есть пробелы в воспитательной и идеологической работе, то можно настроить их против своего же государства", - сказал председатель облисполкома.

В этом контексте одной из важнейших задач каждого работника учреждения образования и управленческих структур он назвал воспитание патриотов, преданных своей стране.

Областной педагогический форум собрал сегодня в Гомеле около 500 человек. Лучшим наставникам региона вручили заслуженные награды, отметили и педагогов, которые подготовили победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Воспитанники и учащиеся учреждений образования региона, педагоги для всех участников встречи подготовили творческий подарок - праздничный концерт.-0-