Более 1 тыс. подростков в Могилевской области привиты первым компонентом вакцины против COVID-19

6 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области более тысячи подростков привиты первым компонентом вакцины против коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

"В регионе первый компонент вакцины против COVID-19 получили уже 1022 подростка в возрасте от 12 до 17 лет, - рассказал он. - Прививочная кампания этой категории началась в области 30 декабря. Детей прививают инактивированной китайской вакциной с информированного согласия родителей или других законных представителей. Как и взрослым, препарат вводят двукратно с трехнедельным перерывом. Вакцина есть в достаточном количестве".

По словам Александра Старовойтова, после зимних каникул прививочная кампания среди детей пойдет более быстрыми темпами. "Мы рекомендуем вакцинироваться детям потому, что они хоть и болеют легче, но становятся переносчиками коронавирусной инфекции, которую приносят домой своим родным и близким, - подчеркнул он. - В свою очередь именно такая превентивная мера, как вакцинация, позволит избежать распространения COVID-19 и будет благом не только для детей, но и взрослых".

Всего за пандемию коронавируса в Могилевской области переболели почти 18,3 тыс. детей. Только через стационар областной детской больницы с COVID-19 прошли около 590 юных пациентов.-0-