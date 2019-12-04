Более 1 тыс. ребят объединят тимуровско-волонтерские форумы в Гомельской области

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тимуровско-волонтерские форумы БРПО и БРСМ стартуют в районах Гомельской области 5 декабря - в Международный день добровольцев, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации БРПО Артем Карпенко.

Встречи добровольцев пройдут во всех районах региона. В целом их участниками станут более 1 тыс. ребят - членов БРПО и БРСМ. Во время форумов ребята презентуют лучшие инициативы добровольческих сил.

"В этом году мы решили несколько сменить формат и собраться не в масштабе области, а на каждой конкретной территории. Это позволит большему количеству волонтеров рассказать о своих инициативах, идеях. Мы обобщим лучший опыт и предложим его для реализации по всей области, чтобы и пионерские дружины, и первички БРСМ смогли взять интересные наработки за практику", - рассказал Артем Карпенко.

Также в течение недели добровольцы обсудят перспективы. В частности, тимуровцы и волонтеры присоединятся к акции "Чудеса на Рождество", определят конкретные адреса, куда придут с теплыми поздравлениями, подарками и создадут атмосферу праздника.

Кроме того, на форумах лучшие представители движения получат благодарности от райсоветов БРПО и райкомитетов БРСМ, награды.

В тимуровско-волонтерское движение в Гомельской области вовлечены около 20 тыс. ребят. Они помогают ветеранам войны и труда, одиноким старикам, инвалидам, детям-сиротам и попавшим в трудную жизненную ситуацию. В списке добрых дел также акции по благоустройству и наведению порядка, восстановлению лесов, памятников и святынь, спасению бездомных животных. Реализуемые в регионе волонтерские проекты неоднократно признавались лучшими в масштабе страны.-0-