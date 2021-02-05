5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. саженцев высадила молодежь Гомельской области в 2020 году, сообщила первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова на XII Пленуме организации по итогам года, сообщает БЕЛТА.

Молодые люди закладывали новые аллеи и расширяли существующие парки и скверы. К этой работе присоединились более молодых 40 семей, а также около 600 активистов БРСМ и заинтересованных.

Всего в 2020 году прошло 445 молодежных трудовых и экологических акций республиканского проекта "#ЗаДело!", а также мероприятий по наведению порядка на земле. Они объединили около 2,8 тыс. человек. В течение года проходил марафон экологических проектов "Обустроим малую родину", "День озеленения", "Неделя леса", "Чистый лес", "Чистый водоем", "Посади свое дерево" и другие. По итогам республиканского конкурса "Молодежь за чистоту городов и сел" в 2020 году представители Гомельщины отмечены в пяти призовых номинациях.

В Гомельской области действуют 311 волонтерских отрядов, в которых состоят 5945 человек, из них 4050 - несовершеннолетние ребята. Их постоянную поддержку чувствуют в 155 социальных учреждениях. За первичками закреплены 484 ветеранов и участников войны, а также 410 воинских захоронений и памятных мест времен Великой Отечественной войны.

Волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце" Гомельской области всегда откликаются на республиканские, региональные и районные проекты и акции. Это и благотворительные акции ко Дню защиты детей, Дню знаний, Новому году и Рождеству, и акции по благоустройству территорий храмов и восстановлению святынь.

Проверкой на прочность и преданность делу стала пандемия коронавируса. Сориентировавшись в ситуации и с учетом эпидемиологических реалий, молодежь подключилась к благотворительной акции "Мы выбираем помощь пожилым людям". Волонтеры посещали ветеранов и пожилых граждан на дому, помогали по хозяйству и благоустройству, доставляли продукты и лекарства. С марта в каждом районе начали работать телефонные горячие линии для информационно-консультационной поддержки по вопросам COVID-19. На 27 телефонных линий поступило 389 звонков. В республиканскую базу данных о волонтерах, работающих по специфике COVID-19, от Гомельской области вошли 138 человек.

В апреле 2020 года также стартовала масштабная акция "Спасибо медикам" в поддержку врачей и медсестер, которые работают с пациентами с COVID-19. По стационарам области направили более 2 тыс. приветственных открыток со словами поддержки. Медперсоналу передавали оборудование, питьевую воду, чай, кофе, сладости, фрукты.

Также Вероника Гудкова отметила особенности поздравления ветеранов с 75-летием Великой Победы в условиях пандемии. "Очень трогательно было смотреть, как молодые люди под балконом или во дворе организовывали мини-концерт для ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Это были живые и искренние эмоции", - подчеркнула она. Однако, по словам первого секретаря обкома БРСМ, волонтерам есть к чему стремиться и чему учиться. Поэтому в текущем году акцент будет сделан на обучающих программах для волонтеров, а также для молодых руководителей.-0-