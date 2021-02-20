Более 1 тыс. спортсменов-любителей собрал праздник "Гомельская лыжня - 2021"

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной зимний праздник "Гомельская лыжня - 2021" собрал сегодня более 1 тыс. участников со всех районов. Спортивные баталии развернулись в биатлонном комплексе "Сож", который открыли в Гомеле чуть более года назад, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский уверен, что все старты пройдут на высшем уровне. "Наконец-то Гомельская область дождалась полноценной зимы, полноценного снега, который позволяет проводить соревнования. Любители лыжных гонок сегодня выходят не на искусственный снег. Только положительные отзывы о качестве подготовленной трассы. Люди, которые разбираются в лыжных гонках, в восторге от ее качества. И, конечно же, я не видел здесь ни одного грустного лица, все довольны. Гомельчане опробовали трассу, и уже два снежных месяца комплекс пользуется спросом. Сегодня ожидаем полноценный спортивный праздник", - подчеркнул он.

Большинство участников прибыли задолго до старта гонок и первым делом в полном обмундировании устремились обкатать трассу. Спортсмена-любителя Игоря Пешевича застаем в зоне для разминки. "Впечатления отличные, погода морозная, хороший праздник. Отличие от заречной зоны, где ранее проводились гонки, трасса на высшем уровне. На лыжах второй год. Начинал с более простых, постепенно усложнялся. К старту готов", - поделился он.

Открывая программу соревнований, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов от имени губернатора и руководства региона поздравил участников гонок и группы поддержки с праздником зимы, спорта и здоровья. "Не зря говорят: в здоровом теле - здоровый дух. И сегодня здоровый образ жизни - наша аксиома. Здоровый человек уверенно развивается и работает. Сегодняшний праздник, который собрал представителей со всех районов нашей области, свидетельствует о том, что мы на правильном пути", - отметил он, пожелав всем неиссякаемой энергии, заряда позитива, здоровья и победы.

Владимир Привалов во время приветствия участников праздника

Открыл программу VIP-забег с участием руководящих работников областного и городского исполкомов, глав администраций районов Гомеля, областного Комитета государственного контроля, прокуратуры, областного суда, управления внутренних дел облисполкома, управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, Гомельского областного объединения профсоюзов, райисполкомов. Это время определенных метаморфоз, когда чиновники сменили строгий дресс-код на спортивное обмундирование. "Олечка, вперед! Мы с тобой!" - скандировала группа поддержки заместителя главы администрации Центрального района Гомеля Ольги Доценко.

Для всех любителей прокатиться на лыжах организованы также массовые забеги - отдельно среди мужчин и среди женщин в пяти возрастных группах.

За пределами трассы развернулся городок с инфраструктурой для отдыха с пользой. На площадке рядом с зоной для разминки разместились интерактивные площадки для взрослых и детей от спасателей, а также выставка пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования. Ростовые куклы - герои мультфильма "Волшебная книга" - предлагали участвовать в конкурсах, выиграть полезные призы и подарки от МЧС, сделать фото на память. Также спасатели катали маленьких гостей праздника на квадроциклах.

"Сегодня в стране стартовал единый день безопасности. И в Гомельской области развернута большая информационная кампания. Все государственные органы и управления максимально направляют информацию по безопасности жизнедеятельности наших граждан, чтобы еще раз напомнить людям, как себя вести в тех или иных чрезвычайных ситуациях. Особое внимание детям, а также всем тем, кто ведет здоровый образ жизни, и тем, кто пока далек от занятий спортом", - рассказал начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский.

Сергей Дичковский

В рамках праздника проходит Единый день безопасности

Из тех, у кого на свежем воздухе разыгрался аппетит, выстраивалась очередь за солдатской кашей на полевой кухне от войсковой части 5525. Аромат манил издалека, но первым делом - лыжи. Тепло, во всех смыслах этого слова, приветствовали участников и гостей праздника в шатре областной организации Красного Креста, угощали чаем, который был кстати в этот морозный день.

Победители лыжных гонок получают призы и как бонус - заряд энергии. По итогам "Гомельской лыжни" будет отобрана сборная команда области, которая примет участие во всебелорусской лыжне во главе с Президентом 13 марта.

Соревнования по лыжному спорту "Гомельская лыжня - 2021" популяризируют зимние виды спорта и активизируют физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую работу среди населения.-0-

Фото Сергея Холодилина