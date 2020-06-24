Более 1 тыс. субъектов бизнеса в Минске получили льготы по арендной плате по указу №143

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Льготы и преференции для бизнеса по арендной плате в соответствии с указом №143 предоставлены 1079 субъектам в Минске на Br11,6 тыс. Такую цифру указывает Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Столица лидирует среди всех регионов страны по коэффициенту использования госимущества (98,8%) по итогам I квартала.

"В апреле - мае оттока арендаторов в столице не наблюдается. Это связано в том числе и с принятыми в городе мерами по поддержке бизнеса, в частности предоставлением отсрочки с последующей рассрочкой платежей по арендной плате в рамках указа главы государства №143. На текущий момент льготы и преференции предоставлены 1079 субъектам на сумму Br11,6 тыс.", - сказано в сообщении.

Общая площадь коммунального имущества в столице превышает 10 млн кв.м, из которых более 13% сдано в аренду или в безвозмездное пользование учреждениям и организациям.

Пока не используется, но предлагается в аренду более 121 тыс. кв.м площадей, преимущественно нежилые помещения в жилых домах. Их можно взять в том числе в безвозмездное пользование с условием создания там рабочих мест.

Информация о свободных объектах, на базе которых можно создавать и развивать бизнес (взять в аренду, безвозмездное пользование или купить в собственность), размещается и ежемесячно обновляется на официальном интернет-портале Мингорисполкома в разделе "Площади для бизнеса". Там указаны: балансодержатель конкретного объекта, условия предоставления объекта и контактная информация. Для заключения договора нужно обращаться к балансодержателю.-0-