Более 1 тыс. т клубники закупили заготовители у жителей Лунинецкого района

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Заготовители приобрели у жителей Лунинецкого района более 1 тыс. т клубники для реализации на внутреннем и внешнем рынках, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалевич.

Массовая закупка ягоды в районе организована на оптовом рынке в агрогородке Дворец, который именуют клубничной столицей страны. Рынок начал работать с 1 июня. За 16 дней здесь оформили 962 машины, в которые было загружено примерно 1,2 тыс. т ягод. В том числе выдано 859 фитосертификатов для вывоза 940 т клубники за пределы республики. "Вчера на рынке ягоды закупали с 36 машин, сегодня их около полусотни - представлена вся республика, в том числе есть автомобили на российских регистрационных номерах. Проблем со сбытом нет, жалоб от людей не поступало", - отметил зампред райисполкома.

В Лунинецком районе клубнику в основном выращивает население - собирают до 10 тыс. т ягод. Четыре фермера, которые на этом специализируются, имеют небольшие объемы и самостоятельно реализуют продукцию. "На данный момент ягоды можно сдать без проблем утром, днем и вечером, - констатирует контролер Дворецкого рынка Нина Нагорная. - Было несколько дней, когда не хватало тары для мелкой клубники, которая идет на переработку. Но такое случается в каждом сезоне. Сейчас хватает и бочек, и ящиков. Например, сегодня помимо частников у нас работают заготовители из Лунинецкого, Каменецкого, Петриковского, Рогачевского, Вилейского райпо, Слуцкой базы ОПС".

Сегодня представители МАРТ, Белкоопсоюза выехали в Лунинецкий район, чтобы на месте изучить ситуацию. "Провели встречу с местными фермерами. Никто из них проблем с реализацией не испытывает - всю клубнику реализуют в полном объеме или на внутренний, или на российский рынок. Сейчас идет пик заготовки. При этом ажиотажа по сбыту или скупке ягод ни у населения, ни у покупателей нет. Работа осуществляется в плановом режиме. Вопросы реализации плодоовощной продукции остаются на контроле МАРТ, Белкоопсоюза, Минсельхозпрода, местных органов власти", - отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

А вот в Дрогичинском районе - перепроизводство клубники, считает один из старейших и авторитетных фермеров Анатолий Жарко. Хозяйство, которое он возглавляет, одним из первых в районе начало заниматься производством ягодных культур. Под клубникой здесь занято около 40 га, за день работники выбирают до 15 т ягод. "Забирают в основном перекупщики - и на Москву, и на Минск. Сам я выезжал на Комаровку не больше двух раз. Сезон не самый удачный получился в этом году. Клубника созрела почти одновременно, не успеваем выбирать. Буду на голубику переходить - в этом году уже 18 га посадил. А вообще в районе назрела необходимость организовать какую-то переработку, но без помощи государства в этом деле не обойтись", - поделился руководитель фермерского хозяйства.-0-