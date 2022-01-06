Более 1 тыс. учащихся Гомельской области поучаствуют в третьем этапе республиканской олимпиады

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области участниками третьего (областного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам станут 1060 учащихся, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

Третий этап проводится с 10 по 13 января. В эти дни в регионе свои знания по 18 учебным предметам продемонстрируют победители второго этапа - представители всех районов области и Гомеля. В главном управлении образования отметили: наибольшая конкуренция ожидается по математике (119 участников), русскому и белорусскому языкам и литературе (по 103).

Площадками для интеллектуальных состязаний определены учреждения общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования Гомеля, Жлобина, Мозыря. Практические туры по биологии и химии пройдут в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, по информатике - в Мозырском государственном педагогическом университете имени И.П. Шамякина.

В состав жюри войдут 136 преподавателей области.

Победители областного тура смогут представить регион на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.-0-