Более 1 тыс. учащихся Гомельской области станут участниками третьего этапа республиканской олимпиады

7 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участниками третьего (областного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в Гомельском регионе станут 1 тыс. 60 учащихся, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

Областной этап пройдет с 8 по 12 января. Знания по 18 учебным предметам продемонстрируют победители второго этапа из всех районов области и Гомеля. "Наибольшее количество участников заявлено по математике - 129, а также по русскому (99) и белорусскому (95) языкам и литературе. Кроме того, впервые в этом году проводится олимпиада по физической культуре и здоровью", - рассказали в главном управлении образования.

Площадками для состязания станут учреждения общего среднего и профессионально-технического образования Гомеля и Жлобина. Практические туры по информатике, биологии, химии пройдут на базе Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины.

Торжественное открытие областного этапа олимпиады состоится 8 января. В ГГУ имени Ф.Скорины соберутся участники состязаний по таким предметам, как химия, биология, математика, физика, астрономия, информатика. В областном Доме учащихся и работников учреждений профессионального образования напутственные слова прозвучат в адрес ребят, которые будут соревноваться по физической культуре и здоровью, русскому языку и литературе, истории, обществоведению, географии, иностранным языкам. Участники по трудовому обучению встретятся в средней школе №13 Жлобина.

В жюри, которое будет оценивать выполнение заданий, задействованы более 140 преподавателей учреждений высшего, профессионально-технического, общего среднего образования региона.

Победители областного тура смогут представить регион на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.-0-