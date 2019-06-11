Более 10 км торговых рядов развернется на "Славянском базаре в Витебске"

11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Протяженность торговых рядов на "Славянском базаре в Витебске" в этом году составит более 10 км. Об этом сообщил сегодня на выездном заседании организационного комитета по подготовке и проведению форума председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам мэра, в дни фестиваля торговые ряды, где будут работать более 100 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц со всей страны, разместятся на 17 площадках. Схема расположения объектов включает площадь Свободы, улицы Пушкина, Толстого, Суворова, Ленина, парк Победителей, культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина". Свою продукцию гостям и участникам фестиваля предложат порядка 300 нестационарных торговых объектов и летних кафе, работающих в формате ярмарки.

Новшество этого года - оформление торговых павильонов в едином стиле - оценил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. "Это правильно, но надо идти дальше: ставить павильоны в стекле, которые будут более достойно и эстетично смотреться. Необходимо совершенствоваться", - отметил вице-премьер.

В Витебске сегодня состоялось выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению "Славянского базара" с участием заместителя премьер-министра Игоря Петришенко. Его участники посетили ключевые объекты форума, в том числе выставочный зал "Духовской круглик" и Летний амфитеатр, где ознакомились с готовностью главной сценической площадки города и условиями для артистов.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-

Фото Александра Хитрова