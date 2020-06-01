Более 10 объектов соцсферы откроют в Гомельской области в этом году

1 июня, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Более 10 объектов социальной сферы введут в эксплуатацию в этом году в Гомельской области после капитальных ремонтов, реконструкции, строительства. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

"В этом году мы приняли решение увеличить финансирование на социальные объекты. Мы введем около 12 таких объектов", - сказал Геннадий Соловей.

Среди важных точек губернатор назвал строительство школы в 21-м микрорайоне Гомеля. "Откроем летом и два бассейна в областном центре. Планируем открытие поликлиники (в 17-м микрорайоне. - Прим. БЕЛТА), что позволит более оперативно оказывать взрослому населению медицинскую помощь в областном центре", - подчеркнул он.

Активно работа идет и в Мозыре. "Город полностью модернизируется. Мы введем драматический театр. Сейчас идет проектирование, а затем строительство детского садика в райцентре", - рассказал Геннадий Соловей.

Новые или обновленные объекты появятся и в Добруше, Буда-Кошелевском районе, Хойниках и др. Новоселье ждет учреждения сфер здравоохранения, культуры. "Такие объекты должны вводиться. Они значимы и нужны, позволяют сделать жизнь людей комфортнее", - убежден руководитель региона.-0-