7 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 10 предприятий Могилевской области открыты для промышленного туризма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель Могилевского агентства регионального развития Евгений Якимов.

"Для промышленного туризма открыты ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов", СООО "Оазис-групп". ОАО "Белшина" приглашает посетить музей предприятия. Есть в списке и сельскохозяйственные предприятия. Например, ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" познакомит с работой энергосберегающей теплицы и биогазового комплекса, расскажут и про услуги санатория имени К.П.Орловского. В Климовичах экскурсантов ждут на комбинате хлебопродуктов и ликероводочном заводе. Активно к этой работе подключаются предприятия областного центра. Одно из таких - ОАО "Красный металлист", которое сегодня приняло школьников и студентов", - рассказал Евгений Якимов.

Около 20 школьников города и студентов Белорусско-Российского университета познакомились сегодня с ОАО "Красный металлист". Для ребят подготовили насыщенную программу: они посмотрели цех столовых и кухонных приборов и принадлежностей, участок производства лофт-мебели, участок производства ножниц и швейный участок. "Сегодня мы показали гостям весь технологический процесс создания столовых приборов - от листа металла до готового изделия. Кроме того, познакомили юных туристов с достаточно новым участком, где производится современная мебель в стиле лофт. Также показали, как и где создаются ножницы", - рассказал директор ОАО "Красный металлист" Юрий Сербин.

У промышленного туризма есть важные задачи и цели. "Одна из задач - помочь выбрать подростку любимую профессию. Выбирать проще, когда ты видел эту профессию в деле. Еще одна важная цель - показать и рассказать, какой труд стоит за такой привычной и обыденной продукцией", - отметил Юрий Сербин.

Одной из участниц экскурсии стала школьница Ксения Лемещенко. Девочка поделилась, что экскурсия была интересной. "Я даже не представляла, какая работа стоит за такими привычными вещами, как ложки и вилки. А ведь мы пользуемся ими каждый день, - рассказала школьница. - Сегодня мы увидели много нового - как делают ложки, мебель и ножницы. Буду теперь взрослым рассказывать, ведь они, наверное, тоже никогда не задумывались об этом".

Студент Белорусско-Российского университета Илья Любченко рассказал, что производственные участки "Красного металлиста" стали для него неожиданностью. "Завод всегда славился производством столовых приборов и крышек для консервации. А сегодня я узнал, что там освоили выпуск трендовой мебели. И это круто, потому что предприятие не только развивается, но и идет в ногу со временем", - отметил молодой человек.

"Такие экскурсии, как сегодняшняя, делаются, чтобы молодежь узнала, что производство - сложный технологический процесс, где люди работают ответственно и качественно, - сказал Евгений Якимов. - Это также возможность нашим студентам познакомиться с потенциалом предприятий, что поможет им в выборе будущего места работы. Промышленный туризм интересен и для инвесторов, помогая найти заинтересованных в развитии и модернизации имеющихся мощностей. В целом это отличный способ узнать чуть больше о потенциале, каким обладает наша страна".-0-