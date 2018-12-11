Более 10 тыс. куб.м снега вывезли с улиц Минска с начала сезона

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала зимнего периода с улиц Минска убрано и вывезено более 10 тыс. куб.м снега. Противогололедные работы ведутся в штатном режиме. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский на оперативном совещании в городской мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Горремавтодор" ведет работы по ликвидации зимней скользкости в круглосуточном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни. Особое внимание уделяется участкам уличной дорожной сети, прилегающим к социально значимым объектам. В среднем каждые сутки на уборке задействованы примерно 600 человек и 550 единиц спецтехники.

"С начала зимнего периода на обработку дорожного покрытия было израсходовано 6,5 тыс. т соли и 5,2 тыс. т песко-соляной смеси. В места временного складирования вывезено более 10 тыс. куб.м снега. Работы продолжаются в штатном режиме. За эти выходные с улиц города вывезено 2940 куб.м снега. Израсходовано 210 т песко-соляной смеси и 1,9 тыс. т соли", - рассказал Денис Глинский.

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак обратил внимание на содержание тротуаров и поручил до конца недели "Горремавтодору" совместно с ЖКХ и администрациями районов разработать отдельный регламент по противогололедной работе на пешеходных участках с привлечением предприятий и субъектов, за которыми закреплены территории.-0-