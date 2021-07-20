Более 10% жителей Гродненской области привились от коронавируса

20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 10% жителей Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11% жителей Гродненской области. Двумя компонентами привиты почти 8% жителей. Прививаются все категории граждан, однако в первую очередь внимание уделялось наиболее уязвимым из них.

В частности, высок уровень прошедших вакцинацию среди медицинских и педагогических работников - привиты около 70% из них. Активно проводится вакцинация в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, например, в домах-интернатах, где прививки получают как проживающие, так и работающие там люди. Немало привитых и среди людей пожилого возраста, а также тех, кто имеет хронические заболевание.

"Уделяем внимание и вакцинации представителей тех профессий, кто контактирует с большим количеством людей - работникам торговли и общепита", - рассказала Людмила Кеда. Она обратила внимание, что в связи с этим пункты вакцинации открылись и в двух крупных торговых центрах Гродно. Привиться там могут не только работники, но и посетители.

Всего же в области открыто 90 пунктов вакцинации. Большинство из них - на базе медучреждений. Несколько пунктов также развернуто на крупных предприятиях области. Также работают более 300 выездных бригад по вакцинации. Они оснащены всем необходимым холодильным оборудованием, транспортом.

Людмила Кеда отметила, что ситуация с коронавирусом в регионе контролируемая. За прошлую неделю отмечается снижение заболеваемости инфекцией. Однако, подчеркнула она, необходимо и в дальнейшем строго соблюдать все противоэпидемиологические мероприятия. К сожалению, из-за жаркой погоды некоторые расслабились и перестали относиться к ним всерьез.-0-

Фото Леонида Щеглова