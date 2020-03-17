Более 10 звонков поступило на горячую линию КГК по вопросам начисления зарплат бюджетникам в Минске

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия на тему начисления заработной платы в бюджетных организациях Минска после введения новых условий оплаты труда прошла сегодня в Комитете государственного контроля, сообщили БЕЛТА в КГК.

Звонившие адресовали свои вопросы заместителю начальника главного управления контроля по Минску КГК Виктору Голоцевичу. При необходимости пояснения давали представители профильных комитетов Мингорисполкома.

Всего поступило более 10 звонков, причем не только из Минска, но и из регионов страны. Три обращения касались начисления заработной платы в столичных бюджетных организациях, еще три - нарушения сроков выплаты зарплаты в коммерческих организациях.

"Все обращения, требующие дополнительного рассмотрения, взяты на контроль", - подчеркнули в КГК.-0-