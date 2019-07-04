Более 100 бригад восстанавливали электроснабжение в Гомельской области после урагана

4 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 100 аварийных бригад восстанавливали электроснабжение потребителей Гомельской области после урагана 1 июля. Специалисты трудились круглосуточно, сообщил заместитель главного инженера РУП "Гомельэнерго" Сергей Игнатюк на брифинге о преодолении последствий стихии, передает корреспондент БЕЛТА.

Грозовой фронт вечером 1 июля шел со стороны Брестской области. Поэтому первые отключения электроснабжения произошли в Житковичском районе. Затем в течение получаса-часа ураган прошел по всем районам Гомельской области. По словам Сергея Игнатюка, буквально за 15-20 минут буйства стихии были отключены около 25% линий электропередачи напряжением 110 кВ и нарушено энергоснабжение нескольких райцентров. Дальше - больше.

Всего в Гомельской области было обесточено 808 населенных пунктов. Основная причина - падение деревьев из прилегающих к просекам высоковольтных линий полос леса из-за сверхнормативной ветровой нагрузки. В отдельных случаях падения деревьев приводили к обрывам проводов и повреждению опор ВЛ.

В "Гомельэнерго" был создан оперативный штаб под руководством генерального директора предприятия. Было привлечено 95 единиц спецтехники, более 30 передвижных автономных источников электроснабжения, в том числе 14 из территориальных подразделений МЧС.

"На утро 3 июля порядка 90% от отключенного электроснабжения было восстановлено. Уже к вечеру того же дня эта цифра увеличилась до 99%", - рассказал заместитель главного инженера. На данный момент остаются обесточенными единичные дачные кооперативы и одиночные жилые дома, где продолжаются работы.

Наиболее сложная ситуация сложилась по ВЛ 330 кВ (Гомель-330 - Кричев). Силой ветра были сломаны 6 железобетонных опор, повреждено порядка километра линий электропередачи. Ориентировочная стоимость восстановления - около Br400 тыс. Также на это потребуется некоторое время. Однако, как заверил заместитель главного инженера, на надежность электроснабжения потребителей этот фактор не повлияет. Примерно 170 поврежденных опор разного уровня напряжения в области уже реанимировано.

Значительные усилия потребовались также от сотрудников ЖКХ региона. В частности, более 40 бригад были задействованы на распиловку, уборку и вывоз упавших деревьев. Как рассказал заместитель генерального директора гособъединения "ЖКХ Гомельской области" Вячеслав Пархоменко, всего по области было повалено ветром более 700 деревьев. "В первоочередном порядке расчищены дороги, улицы и проезды с активным движением", - уточнил он.

Ураганом повреждено более 60 кровель домов, поэтому определенные силы были направлены на их восстановление. В результате стихии были обесточены и несколько водозаборов. "Для бесперебойности их работы оперативно задействовали генераторные установки. Поэтому некоторые жители крупных населенных пунктов и райцентров не успели заметить отсутствие воды в квартирах", - рассказал Вячеслав Пархоменко. Он также уточнил, что работа по ликвидации последствий урагана на завершающем этапе.

По словам специалистов, похожие природные чрезвычайные ситуации регистрировали летом 2008 года, а также зимой 2015-го, когда определенный урон отдельным регионам страны нанес циклон "Даниэлла". Однако они принесли повреждения в меньших масштабах.-0-