Более 100 Дедов Морозов и и Снегурочек соберет новогодний парад-шествие в Гомеле

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 100 Дедов Морозов и Снегурочек пройдут сегодня в параде-шествии по одной из самых длинных улиц Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.
Стартует новогодняя колонна, посвященная Новому году и Рождеству, от Центра культуры Гомельского района (ул. Ильича, 38) в 15.00. Театрализованное шествие пройдет по улице Ильича до кинотеатра "Мир". Здесь будет музыкальное представление с любимыми новогодними песнями, широкими хороводами, веселыми конкурсами и подарками от Деда Мороза.
Присоединиться к большой новогодней семье Дедов Морозов и Снегурочек могут все желающие. По словам организаторов, обязательное условие только одно - праздничное настроение.-0-
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